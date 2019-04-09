Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Kabülde, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu09 Nisan 2019 Salı 14:49
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ondieki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Ondieki'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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