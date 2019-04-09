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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Kabülde, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

09 Nisan 2019 Salı 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Ondieki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ondieki'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:49
  1. güven mektubu
  2. Kenya Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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