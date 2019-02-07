Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, yalnızca Türkiye'ye yönelik olarak uygulamaya konulan, çelik ihracatına dair iki kat artırılmış gümrük vergisini kaldırmasını beklediklerini bildirdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabulünde, Türkiye'nin tüm olumsuz şartlara rağmen bölgesinde bir istikrar adası olmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugün Gayri Safi Milli Hasıla bakımından dünyanın satın alma gücüne göre en büyük 13'üncü, Avrupa'nın en büyük 5'inci ekonomisi olduğunun altını çizen Erdoğan, gerek iş yapma kolaylığı gerekse altyapı yatırımları konusunda Türkiye'yi her açıdan cazip hale getirdiklerini belirtti.

Erdoğan, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin bir önceki yıla göre 17 basamak yükselmesinin bu gayretlerinin açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Bugün bin 800'ün üzerinde Amerikan firmasının Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Erdoğan, bu firmaların son 16 yılda 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini bildirdi.

- "75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım"

Türkiye ile Amerika arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesinde seyretmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, bunun iki ülkenin potansiyelinin son derece altında bir rakam olduğunun altını çizdi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Bu hususu daha önce Başkan Trump'ın da dikkatine getirmiştim. Sayın Başkan da son telefon görüşmemizde bana ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarmayı teklif etti. Ben de 'tabii memnuniyetle' dedim. Öyleyse şimdi 75 milyar dolara doğru adımları atmamız lazım. Bunu başarmamamız için hiçbir sebep yok." dedi.

Hizmet sektörlerinin de iki ülke için önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin turizm açısından da çok ciddi bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Erdoğan, "Nitekim iç ve dış turist almada 2018'in son rakamı 40 milyon dışarıdan, 6 milyon da bizim kendi yurtdışındaki vatandaşlarımız olmak üzere 46 milyon turist çektik." diye konuştu.

ABD'den Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının bir yıl aradan sonra yeniden 450 bine ulaştığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 milyonu bulan yabancı turist sayısı içinde bu rakamın çok düşük kaldığını düşündüğünü dile getirdi.

- "Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde önlemler aldık"

Bu alanda da atılabilecek pek çok adım olduğuna inandığına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ticaret hacmimizin artırılmasının önündeki engellerden belki de en önemlisi ABD tarafından uygulanan ticaret politikası önlemleridir. Öncelikle yalnızca ülkemize yönelik olarak uygulamaya konulan çelik ihracatımıza dair iki kat artırılmış gümrük vergisinin kaldırılmasını bekliyoruz. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi uygulamasında başlatılan inceleme sürecinin de bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Elbette bu tür haksız uygulamalara karşı biz de mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde önlemler aldık. Aynı zamanda konuyu Dünya Ticaret Örgütüne taşıdık. Dünya Ticaret Örgütü başvurumuzu değerlendirdi ve Türkiye'yi haklı buldu."

Erdoğan, aldıkları tedbirlerin yatırımcılara, iş dünyasına zarar vermemesi için azami derecede dikkat ettiklerine değinerek, "İki ülke arasında meydana gelen gelişmelerin karşılıklı ticaret ve yatırımları olumsuz etkilememesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bu konudaki tavrımız her zaman nettir. Bize göre iş konuları ile siyasi meseleler birbirine karıştırılmamalıdır." ifadesini kullandı.

- Amerikan firmalarına davet

Erdoğan, ihracatta önemli bir ivme yakalandığını, 16 yıl önce göreve geldiklerinde 36 milyar dolar ihracatın şu anda gelinen noktada 168 milyar doları aştığını anlattı.

Özellikle Türkiye'ye yatırım yapan, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan yatırımcılara büyük önem verdiklerine değinen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konularda sizlerin de ABD yönetimi nezdinde girişimlerde bulunmanız inanıyorum ki çok büyük faydalar sağlayacaktır. Biz daha fazla Amerikan firmasının ülkemizde yatırım yapmasını, uluslararası yatırımları teşvik bağlamında sağladığımız kolaylıklardan daha çok faydalanmasını arzu ediyoruz. Hele hele savunma sanayinde bizim Amerika ile ortak yatırımlara girişmemizi çok önemsiyorum, birlikte yatırımlara girmemizi çok önemsiyorum ama Türkiye'ye pazar olarak bakmaya devam etmek anlayışı, tabii bazı istisnalar dışında onu müttefiklik anlayışına doğrusu yakıştıramıyorum. Diyorum ki 'gelin ortak yatırımlar yapalım.' Çünkü 82 milyon nüfusu aşmış bir Türkiye var. Beyin gücü güçlü bir Türkiye var. Öyleyse müşterek bazı yatırımlara girmek özellikle de savunma sanayinde, özellikle de uzay çalışmalarına yönelik çok çok isabetli olacaktır diye düşünüyorum."

Kabulde yer alan Amerikalı iş adamlarını, Türkiye'deki yatırım imkanlarını yerinde değerlendirmeye ve olabilecek yeni fırsatları araştırmaya özellikle davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz. Bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'de daha çok yatırım yapılması için desteklerimizi hiçbir zaman esirgemedik. Yeni yönetim sisteminde asla esirgemem. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız sizlere gereken desteği vermeye hazırdır. İster yatırımlarınızdan önce isterseniz yatırımlarınız esnasında ve en önemlisi de yatırımlarınızı tamamladıktan sonra her zaman Yatırım Ofisimize başvurabilirsiniz."

(Bitti)