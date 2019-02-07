Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.





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