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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

07 Şubat 2019 Perşembe 15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 15:57
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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