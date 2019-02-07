Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu07 Şubat 2019 Perşembe 15:57
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Farazmand, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Farazmand'ın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
YORUM YAZ