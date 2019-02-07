Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Deng Li, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Deng Li'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.



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