Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti05 Şubat 2019 Salı 20:22
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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