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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

03 Ocak 2019 Perşembe 18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Nchama'nın, bir büyükelçilik mensubunu Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 18:38
  1. Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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