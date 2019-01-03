Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu03 Ocak 2019 Perşembe 18:38
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde, Büyükelçi Nchama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Nchama'nın, bir büyükelçilik mensubunu Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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