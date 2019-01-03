Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu03 Ocak 2019 Perşembe 17:55
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Cvitanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Hrvoje Cvitanovic'in bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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