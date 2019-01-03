Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu03 Ocak 2019 Perşembe 17:28
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tuyen'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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