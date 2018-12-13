Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu13 Aralık 2018 Perşembe 17:53
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Fallas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fallas'ın, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
YORUM YAZ