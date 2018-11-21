Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu21 Kasım 2018 Çarşamba 12:04
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Barba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Barba'nın, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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