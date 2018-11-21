Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu21 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Janjgava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Janjgava'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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