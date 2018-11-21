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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Janjgava, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Janjgava'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:24
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
  2. Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava

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