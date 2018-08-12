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Ramil Guliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız

Milli atlet Ramil Guliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın madalya beklediği 4x100 metre bayrak yarışını kazanmak istediklerini açıkladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 12:16
Ramil Guliyev: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği madalyayı alacağız

Erkekler 200 metrede Avrupa şampiyonu olan milli atlet Ramil Guliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın madalya beklediği 4x100 metre bayrak yarışını kazanmak istediklerini söyledi.

Ramil, kendisi gibi 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Yasmani Copello Escobar (erkekler 400 metre engellide gümüş) ve Jak Ali Harvey (erkekler 100 metrede bronz) ile beraber organizasyona ev sahipliği yapan Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi yerlerinden Brandenburg Kapısı’nı ziyaret etti.

Ay-yıldızlı atletler, burada bulunan insanlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

Ramil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4x100 metre bayrak yarışına hazırlandıklarını belirterek, "Allah’ın izniyle güzel bir yarışa katılacağız. Orada bakacağız dereceye." değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan asıllı sprinter, bir gazetecinin "Sayın Cumhurbaşkanı sizden madalya istemişti." hatırlatması üzerine "İstedi, biz de onu yapacağız inşallah." dedi.

Jak Ali Harvey ise bayrak yarışına katılacak atletlerin dinlendiğini ve madalya almak istediklerini söyledi.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışının elemeleri TSİ 20.40'da, finali de TSİ 22.35'te koşulacak.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 12:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ramil Guliyev
  3. 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası

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