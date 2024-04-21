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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesinin ardından aynı yalan gündemde!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesinin ardından aynı yalan gündemde!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 16:11:00 - 2024-04-21 16:43:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haniye ile görüşmesinin ardından aynı yalan gündemde!

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması çağrısında bulundu.

Yeniden Refahlı Bekin, “İsrail, İran’ın fırlattığı balistik füzeleri, Malatya’daki Kürecik Radar üssü sayesinde önceden tespit ederek engelledi. Siyonist rejimi koruyan bu üs derhal kapatılmalı.” dedi.

Doğan Bekin'in açıklamasının ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgilerin NATO müttefiki ülkeleri dışında kimseyle paylaşılmadığı vurgulandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, daha önce de yalanlanan bilginin Cumhurbaşkanı Erdoğan-Haniye görüşmesinin ardından kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu ifade etti.


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