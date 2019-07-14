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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle toplantısı

Toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü

14 Temmuz 2019 Pazar 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel yayın yönetmenleriyle toplantısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:27
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Genel yayın yönetmeni

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