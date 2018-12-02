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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 trafiği

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan G20 Liderler Zirvesi boyunca Rusya, ABD ve Çin'in de aralarında bulunduğu 8 devlet ve hükümet başkanı ile görüşme gerçekleştirdi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 trafiği

Liderler Zirvesi'nin ilk gününde aile fotoğrafı çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturumda yer aldı. 

Oturum öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre ayaküstü sohbet eden Erdoğan, oturumun ardından da ikili görüşmelere başladı.

Erdoğan, bu doğrultuda ilk olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti. Kabul 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rutte’yi kabulünün ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan zirvenin ilk gününde son olarak Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile 35 dakika süren bir görüşme yaptı.

Zirvenin ikinci gününde ise Erdoğan, ikili temaslarına Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi kabul ederek başladı. Kabul 40 dakika sürdü.

- Putin ile bu yıl içinde sekizinci yüz yüze görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de zirve kapsamında bir araya geldi. Bu yıl 7 kez yüz yüze görüşen iki lider, böylece sekizinci defa bir araya gelmiş oldu. Erdoğan ve Putin yıl içerisinde çok sayıda telefon görüşmesi de yapmıştı.

Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından zirveye ev sahipliği yapan Arjantin Cumhurbaşkanı Maurico Macri ile yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Zirvenin ilk gününde ayak üstü sohbet ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelen Erdoğan, Trump ile 50 dakika süren bir görüşme yaptı.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Teresa May’i de kabul etti. Erdoğan’ın zirve kapsamındaki son ikili teması olan bu kabul 40 dakika sürdü.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:30
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 trafiği
  2. G20 Liderler Zirvesi
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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