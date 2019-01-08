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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, 83 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

08 Ocak 2019 Salı 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:25
  1. ali mutlu
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