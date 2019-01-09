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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 83 yaşında vefat eden dayısı Ali Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı toprağa verildi

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 yaşında vefat eden dayısı Ali Mutlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Ali Mutlu'nun cenazesi, İstanbul'dan uçak ile Trabzon'a, oradan kara yoluyla Güneysu ilçesine getirildi.

Mutlu için Güneysu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen ve diğer aile fertlerinin yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mutlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
  1. Cenaze töreni
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu
  3. Rİze

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