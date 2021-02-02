  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Yeniden Refah Partisi'nden bomba cevap: 'AK Parti'nin yanındayız'
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Yeniden Refah Partisi'nden bomba cevap: 'AK Parti'nin yanındayız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 20:54:00 - 2021-02-02 21:00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Yeniden Refah Partisi'nden bomba cevap: 'AK Parti'nin yanındayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısından sonra açıklamalarda bulunarak yeni anayasaya için çalışma yapılması gerekliliğine dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi.

'Yeni anayasa konusundaki çalışmaları destekliyoruz'

Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Bayram Sakartepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. "Mevcut anayasa milletimize dar gelmektedir." diyen Sakartepe, "Yeni, milli ve sivil bir anayasa yapılması, ülkemiz açısından mecburiyettir. Yeni anayasa konusunda meclis dışındaki partilerle de konuşulmalı ve görüşleri alınmalıdır. Yeni anayasa çalışmalarında bir milli mutabakat komisyonu kurulmalıdır. Bütün bu çalışmalar milli mutabakat komisyonu ile birlikte ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

'Mevcut anayasa, darbe anayasasıdır'

Mevcut anayasanın darbe ürünü olduğunun altını çizen Sakartepe, şunları söyledi:

"Anayasa, millet ile devlet arasındaki bir sözleşmedir. Milletin hak ve özgürlüklerinin devlet tarafından güvence altına alınması ve korunmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı, bir ülkede mevcut olan kanunların en üstünde bulunur. Bir başka ifade ile hiçbir kanun Anayasa'ya aykırı olamaz, onunla çelişemez. Aksi halde Anayasa Mahkemesi'ne götürülürse iptal edilir. 1982 yılında yürürlüğe giren mevcut anayasa, 1980 Askeri darbesinin ürünü olarak yürürlüğe girmiştir. Vesayetçi bir anlayışla hazırlanmıştır. Bundan dolayı da sürekli tartışma konusu olmuştur. Kabul edildiği günden bu yana 22 defa değiştirilerek, yamalı bohçaya dönmüştür. Darbecilerin yoğun baskısı altında kabul edilmiştir. Vesayet anayasası özelliğini taşımaktadır. Yeni, milli ve sivil anayasa yapılması için her türlü katkıyı vermeye hazırız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leventbay

Anayasa degişikligi , akp yşe zaten olmaz . Çingene bohçasına döner .
  • Yanıtla
Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı
Teknoloji

Milyonlarca insan terk etmişti! WhatsApp yeni adımı attı

WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası milyonlarca insan Telegram'a geçti. Milyonlarca kullanıcısını kaybeden WhatsApp, kullanıcılarını ka..
'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan bir denetim sırasında polislere direnen ve birini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin" sözlerini ..
İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'
Gündem

İşte üniversiteye siyaset sokanlar! DEVA Partisi'nden şantaj ve tehdit: Görevi kabul ederse yollarımız ayrılır'

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak görevlendirilen Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Aygören, kurucuları arasında yer aldığı DEVA Par..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay