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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı, tüm vatandaşlara gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı, tüm hanelere tebrik mektubu olarak da gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı, tüm vatandaşlara gönderildi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajın, Türkiye genelinde hanelere dağıtılarak bütün vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı aynı zamanda bütün milletimize bir tebrik mektubu olarak da gönderilmiştir." denildi.

 

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