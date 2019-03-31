Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağında seçim heyecanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de bin 49 sandıkta toplamda 264 bin 366 seçmen sabah saat 07.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Rize’de bin 49 sandıkta toplamda 264 bin 366 seçmen sabah saat 07.00’dan itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baba ocağı Rize’nin Güneysu ilçesinde de ilk dakikalardan itibaren sandıklara gelerek oylarını kullanan hemşehrileri, seçimin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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