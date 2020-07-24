Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'ya girişi sırasında tilavet secdesi yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası toplu halde tilavet secdesi yapıldı.
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86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün geldi. Ayasofya Camii bugün kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için camiye giriş yaptı. Erdoğan'ın gulu mabede girer girmez okunan secde ayeti nedeniyle toplu şekilde tilavet secdesi yapıldı.