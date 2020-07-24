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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'ya girişi sırasında tilavet secdesi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'ne girişinde okunan secde ayeti sonrası toplu halde tilavet secdesi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 12:21:00 - 2020-07-24 12:26:56

 yeniakit.com.tr 

86 yıllık hasretin sona erdiği tarihi gün geldi. Ayasofya Camii bugün kılınacak Cuma namazı ile ibadete açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için camiye giriş yaptı. Erdoğan'ın gulu mabede girer girmez okunan secde ayeti nedeniyle toplu şekilde tilavet secdesi yapıldı.

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Yorumlar

osmanlı

elhamdülillah ne kadar şükür etsek az gösteren rabbimize hamd olsun
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Can

keske önceden el ezher den bu put resimler icin islami fetva alinsaydi ne de olsa mekruh bir ortamda namaz kiliniyor. Rabbimiz dualari kabul eylesin.
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