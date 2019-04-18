Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atama Kararları Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörünün atamasına yönelik kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sedat Murat, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin atanmasına karar verildi.

Kararda, diğer Rektör ataması yapılan üniversiteler ve atanan Rektörler şöyle sıralandı;

Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Yüksel’in, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güven Sak’ın ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Paç atandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.