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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ameliyat ettirdiği Hira bebek doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat ettirdiği Hallerman-Streiff Sendromlu Hira bebek, annesiyle beraber 3’üncü yaşını kutladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ameliyat ettirdiği Hira bebek doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat ettirdiği Hallerman-Streiff Sendromlu Hira bebek, annesiyle beraber 3’üncü yaşını kutladı.



Küçükçekmece Belediyesi’nin, Zahide Nine Semt Konağında Hira Bebek için düzenlediği doğum gününe, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz’in eşi Nilgün Karadeniz de katıldı. Hira bebekle yakından ilgilenen Nilgün Karadeniz, “Geçmiş olsun. Çok büyük ameliyat geçirmiş. Bundan sonrası için sağlıklı bir ömür diliyorum. Annesine de Allah kuvvet versin ama görüyorum ki annesi çok güçlü. Bizler de elimizden geldiğince onun yanında olacağız” diye konuştu. Sevdikleriyle beraber doğum gününü kutlayan Hira Bebek ise, her şeyden habersiz etrafa gülücükler saçtı. Küçükçekmece Belediyesi Zahide Nine Semt Konağı’nda doğum günü pastasının kesilmesinin ardından ise Hira bebek için dua okutuldu.



“3 yıldır geceleri hiç uyumuyorum”


Doğum gününde gözyaşlarını tutamayan Nimet Gültekin, “Çok mutluyum. Yaşadığım kötü günlerin ardından güzel günler başladı. Çok duygulandım. Belediye Başkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra hep mutluluktan ağlarım” dedi. 3 yıldır yaşadığı zorluklardan da bahseden anne Nimet Gültekin “Öncelikle evladınızda dünyada nadir görülen bir sendrom var. Hastanelere, doktorlara gidiyorsunuz, onlar bu hastalığın ne olduğunu dahi bilmiyorlar. Ve siz çocuğu yaşatmaya çalışıyorsunuz. Maalesef, çok fazla köstek olunduğu için kırgın olduğum insan çok, sizin acınızı anlamıyorlar. Kendilerini sizin anneliğinizle bile kıyaslıyorlar. Çok kolaymış gibi görüyorlar. Sürekli hastanelerde olmak, evladınızın sürekli yaşamsal mücadele vermesi. Çocuğum 3 yaşına girecek ve 3 yıldır geceleri hiç uyumuyorum. Yarasa gibi bir yaşam tarzım var. Bir buçuk yıldır da çalışıyorum aynı zamanda. Hem çalışan bir anne olarak hem de engelli annesi olarak hayata tutunuyorum. Acı gününde yanında olduğum çok insan oldu. Bu bana yapılmadı, keşke yapılsaydı. O zorlu yolda daha kolay olabilirdi bazı şeyler” diyerek duygularını anlattı.



“Hira, Tayyip dedesine dua ediyor”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Nimet Gültekin “Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisini çok seviyoruz. Bizim sesimizi duyduğu için, bir annenin evladını yaşatma isteğine destek olup çocuğumu tedavi ettirdiği için çok teşekkür ederim. Doktorların da bir bilgisi olmadığı için çocuğum kaderine terk edilecekti. Cumhurbaşkanımızın araya girmesiyle evladım ameliyat oldu. Ameliyat olduktan sonra sağlık durumu çok daha iyiye gitmeye başladı. Birlikte gülüyor, sesleniyor. Sürekli evde Recep Tayyip Erdoğan diyoruz, oynuyoruz. Ben Cumhurbaşkanımızın Hira’nın ağzından kendi adını duymasını çok isterim. Geceleri bile ben hadi dua edelim diyorum, başlıyor “Tayyip” demeye. Çok seviyor Tayyip dedesini” diye konuştu.



Minik Hira Hatice Gültekin dünyada ender rastlanan ve sinir sistemindeki doğumsal bir hasar olarak tanımlanan “Hallerman-Streiff Sendromu” nedeniyle 3 yaşına basmasına rağmen hala 5 kilo ağırlığa sahip. Yaşıtlarından neredeyse 10 kilo eksik olan görünümüyle 3 aylık bir bebeği andıran minik Hira’nın yaşı büyümesine rağmen vücudu gelişmiyor,gözleri sadece gözlükle zorlukla görebiliyor. Solunum zorluğu da çeken Hira bebek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyat ettirmesinden sonra rahat soluk alıp vermeye başladı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
  1. doğa

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