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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişini temizleyen çocuk İHA’ya konuştu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen seçim bürosu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kirlenen afişini temizleyen 15 yaşındaki Salih Can Bayram, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum, onu görüp elini öpmek istiyorum” dedi.

19 Şubat 2019 Salı 10:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişini temizleyen çocuk İHA’ya konuştu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesinde, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen seçim bürosu açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kirlenen afişini temizleyen 15 yaşındaki Salih Can Bayram, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum, onu görüp elini öpmek istiyorum” dedi.


Önceki gün Uludere ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti seçim bürosu açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu afiş kirlenmiş, çevreden geçen bir çocuk da kirlenen resmi eline aldığı bezle temizlemişti. Yaptığı hareket sonrası ortadan kaybolan çocuğa İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ulaştı. 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Salih Can Bayram, seçim bürosu açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin bulunduğu afişin kirlendiğini gördüğünü ve temizlemek için duvara tırmandığını söyledi. Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini belirterek, “Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yaşıyorum. Babamı da seviyorum ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı daha çok seviyorum. Yaptığım hareketin bu kadar ses getireceğini tahmin bile etmemiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu afiş kirlenmişti, bende görüp temizledim. Herkes halay çekerken ben onu temizledim. Sonra bende gidip halay çektim. Cumhurbaşkanımızı görüp elini öpmek istiyorum” dedi.


Öte yandan AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir, Bayram’ı makamında ağırlayarak koltuğunu bir günlüğüne kendisine teslim etti. AK Parti yönetimi Bayram’a gösterdiği davranış nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi ile çeşitli hediyeler verdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:47
  1. doğa

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