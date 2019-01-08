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Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu vefat etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, 83 yaşında, KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08 Ocak 2019 Salı 09:33
Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu vefat etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısı Ali Mutlu, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Piyalepaşa Camisinde tören

Alınan bilgiye göre, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ali Mutlu için öğle Piyalepaşa Camisinde tören düzenlenecek.

Cenaze namazı Güneysu Merkez Camisi'nde

Cenaze, Mutlu'nun vasiyeti üzerine memleketi Rize'nin Güneysu İlçesi'ne götürülecek ve çarşamba günü Güneysu Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Ulucami Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 09:33
  1. İstanbul
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ali Mutlu
  5. Rize
  6. Güneysu Merkez Camisi

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  • şenay doğanşenay doğan15 dk önce
    allah rahmet eylesin başınız sağolsun allaha emanet olun

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