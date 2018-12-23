Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.