Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güllerle karşıladılar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi.

ERDOĞAN YEMİN ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha yemin ederek görevine yeniden başladı. Yol boyunca Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle Erdoğan'ın aracı çiçeklerle kaplandı.