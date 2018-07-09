Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güllerle karşıladılar
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi. Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle Erdoğan'ın aracı çiçeklerle kaplandı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:35
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin etmek üzere Meclis'e geldi.
ERDOĞAN YEMİN ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha yemin ederek görevine yeniden başladı. Yol boyunca Erdoğan'ı bekleyen vatandaşların attığı çiçekler nedeniyle Erdoğan'ın aracı çiçeklerle kaplandı.
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