0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dünya gözüyle görme fırsatı buldular

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, çalışmaktan, üretmekten hiç vazgeçmeyen, azim ve tecrübeleriyle yeni nesillerin ilham aldığı her biri birbirinden kıymetli kişileri, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırdı.

22 Mart 2019 Cuma 19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dünya gözüyle görme fırsatı buldular

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, çalışmaktan, üretmekten hiç vazgeçmeyen, azim ve tecrübeleriyle yeni nesillerin ilham aldığı her biri birbirinden kıymetli kişileri, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştırdı.


Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarımızın, 2017 yılında düzenlediği ’Evvelimiz ahirimiz programında’ Kütahyamız’ı temsil eden, seneler geçse de çalışmaktan, üretmekten hiç vazgeçmeyen azim ve tecrübeleriyle yeni nesillerimizin ilham aldığı kıymetli büyüklerimizden, yöresel lezzetlerimizi geleceğe taşıyan Hatice Ebeler Teyzemizin, Lokum Ustası Tevfik Kurugüllü,Tarım ve Hayvancılık ile ilgilenen Hafız Mehmet Gencer ve Çini Üstadı Hamza Üstünkaya amcalarımızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı dünya gözüyle bir kez görme isteklerini gerçekleştirmelerine vesile olduk.Cumhurbaşkanımız ile ilk defa tanışan değerli büyüklerimizin mutluluklarına şahit olmak bizleri de mutlu etti Yaşadıklarıyla kemale eren, bilgi ve tecrübelerinin gölgesinde huzur bulduğumuz dev çınarlarımıza,sevdikleriyle geçirecekleri sağlık, mutluluk huzur dolubir ömür diliyorum.


İfade etmek isterim ki AK Parti ’İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğü projelerle yaşlılarımızın toplumda kaliteli bir hayat sürmeleri ve hiç kimseye ihtiyaç duymadan yaşayabilmeleri için pek çok yeniliği hayata geçirmiştir.  Bizler, evimizin bereket vesilesi olan büyüklerimizi, daima baş tacı yapan, fikirlerine kıymet veren, onlardan aldığımız güçle geleceğe yürüyen bir kültürün temsilcileriyiz. Gelecek nesillerimizi de bu bilinçle yetiştirmeyi önemsiyoruz.Bu vesile ile tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutluyor, her birinin ellerinden hürmetle öpüyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:47
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler yapılıyor
    1. Ömer Çelik: Gizli kapaklı işler..
    2. Araçlardan ruhsatsız silah ve..
    3. 1. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları..
    4. MKE Ankaragücü'nde Fenerbahçe maçı..
    5. Mehmet Ağar'dan çarpıcı 'CHP'..
    6. Başkan Çimen, Meclis Üyelerine..
    7. Yanan alana gelir getirici fidanlar..
    8. Mustafa Kutlu Kütüphanesi hizmete açıldı
    9. Karısını zincirle boğarak öldürdü
    10. İsrail askerleri Gazze sınırında 2..
    11. Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı..
    12. "Suriye'de DEAŞ'ın elinde toprak..
    13. Düzce'de FETÖ'nün "avukat yapılanması"..
    14. Samsung Galaxy M20 ne kadar? | Samsung..
    15. Galatasaray'dan CAS açıklaması:..
    16. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    17. Fatma Betül Sayan Kaya ve Av. Şeyma..
    18. Mahathir'e Pakistan'da devlet nişanı..
    19. AK Parti'nin Amasya mitingi
    20. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ABD Dışişleri..
    21. İstihdam Seferberliği Samsun Buluşması
    22. Dışişleri Bakanlığı Çad'da düzenlenen..
    23. Karen Keskulla Uhlenbeck kimdir? |..
    24. İBB İSKİ’den “Dünya Su Günü”nde..
    25. Dr. Aziz Alper Biten’e Diyarbakır’da..
    26. Olgun Toker kimdir kaç yaşında? Olgun..
    27. Dışişleri Bakanlığı, Çad’da meydana..
    28. "Emin olun bunların belediyeciliği de..
    29. AK Parti Genel Başkanvekili..
    30. ABD tehlikenin fitilini ateşledi!..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş Ertuğrul dizisinin final tarihi belli oldu
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'