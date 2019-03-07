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Başkan Erdoğan'ı üç dilde karşılıyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Siirt ve Mardin'de Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:14
Başkan Erdoğan'ı üç dilde karşılıyorlar

 Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Siirt ve Mardin'de Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankartlar asıldı.

Mardin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin heyecanı yaşanıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankart asılan kentte, cadde ve sokaklar süslendi.

Vatandaşlardan Cesur Yağmurcu, "Diller ve dinler şehrinde Cumhurbaşkanımızın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Dünya lideridir. Mazlumların gür sesidir. Allah başımızdan eksik etmesin." dedi.

Hüsniye Serden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatarak, bu nedenle ziyaretini heyecanla takip ettiğini dile getirdi.

- Siirt

Mardin'deki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'e geçecek.

Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Tenzile Ana, Emanetin Emanetimizdir" yazılı dev pankartın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı Türkçe, Kürtçe ve Arapça "Şehrimize hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.

Miting alanından geçen Kurtalan Caddesi'ndeki direkler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ve Türk bayraklarıyla donatıldı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı heyecanla beklediklerini söyledi.

Erdoğan'ı en iyi şekilde ağırlamaya gayret edeceklerini dile getiren Temiz, şunları kaydetti:

"Siirt damadına ev sahipliği yapacağı için çok heyecanlı. İnşallah 31 Mart'ta Siirt Belediyesini ak belediyecilik ile kavuşturacağımız mitingimizi gerçekleştireceğiz. Bugün bizim için çok önemli ve çok özel bir gün, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'ni de idrak edeceğiz. Bu vesileyle dünya mazlumlarına huzur getirmesini diliyorum. Siirt yiğidin düştüğü ve kalktığı şehir. İnşallah Siirt bugün damadına güzel bir ev sahipliğini yapacak ve hiçbir şekilde onu mahcup etmeyecek."

Kent sakinlerinden Lokman Nas da kentin bugün farklı bir heyecan yaşadığını belirtti.

Nas, "Eniştemiz, liderimiz, Cumhurbaşkanımızı hasretle bekliyoruz. Bugün farklı bir hava var ilimizde." ifadelerini kullandı.

72 yaşındaki Abbas Çiçek de Arapça yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın kentte çok sevildiğini vurguladı.

Çiçek, "Ben onu çok seviyorum, o Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve dünya lideridir. Onu gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Bugün mutlu bir gün, ilimize gelecek olması bizi heyecanlandırdı." diye konuştu.

Zeki Eren de Kürtçe yaptığı konuşmada, çok sevdikleri Erdoğan'ın müjdelerle kente geleceğini anlattı.

Mitinge katılım sağlayacaklarını aktaran Eren, "Cumhurbaşkanımız bugün geliyor. Yapacağı mitingi dört gözle bekliyoruz. Onun açıklayacağı projelere ve vereceği müjdelere odaklandık. Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayacağız." dedi.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:14
  1. Mardin
  2. Ak Parti
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. ERDOĞAN
  5. Siirt

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