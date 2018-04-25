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Cumhurbaşkanı Erdoğan'den terör uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü yemeğinde konuştu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'den terör uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 56. kuruluş yıl dönümü yemeğinde konuştu.

Erdoğan, 'Mevlana hakkı hak sahibine teslim etmek olan adaletin gönül huzuru; zulmün ise vicdan azabı getireceğini söyler. Bir yerde adalete olan özlem çok fazla ifade ediliyorsa orada zulüm var demektir. Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya sunduğu hizmetlere destek vermeyenler terör örgütlerine milyarlar dolar akıtıyorsa bu ağaçların değil dikenlerin sulanması demektir.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bizlere düşen görev insanlığın adalet talebine cevap vermektedir.

Biz her şeye rağmen umutluyuz çünkü bizim inancımızda yeise ve umutsuzluğa asla yer yoktur.

Türkiye, her alanda olduğu gibi adalet konusunda da çok daha iyi bir döneme giriyor.

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin ardından hayata geçecek olan yeni yönetim sistemimizle yürütmeyi daha güçlü, yasamayı daha itibarlı, yargıyı da daha bağımsız hale getirmeyi hedefliyoruz.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 21:01
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