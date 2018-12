Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, sağlık, güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, Türkiye ve millet bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılının geride bırakıldığını, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına girildiğini belirterek, yeni miladi yılın, aziz millet başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi.



Geçen yılı, Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda dolu dolu programlarla, çalışmalarla, kabullerle, ziyaretlerle geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Yurt içinde 55 ayrı ilimize, kimilerine bir kaç defa gittiğimiz için toplamda 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da ülkemizi ve milletimizi temsilen 27 ayrı ülkeye 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul'da çok yoğun çalışmalarım oldu. Türkiye'nin 2018'de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik. Milletimizin refah ve huzurunu arttırmak, devletimizin itibarını yükseltmek için gösterdiğimiz çabaların neticelerini alıyoruz. Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye, giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.



Bu yatırımların en önemlilerinden biri de 29 Ekim'de açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbul Havalimanı'dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden biri olan bu havalimanımızın ülkemize, milletimize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

- "Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattık"



Ardı ardına açtıkları şehir hastaneleri ile sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce 'kırılgan ekonomi' diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak sürdürüyoruz."



Geçen yılın en büyük kazanımlarından birinin de 16 Nisan 2017'deki halk oylamasında milletin teveccühü ile hayata geçen yeni yönetim sisteminin ilk seçimlerini gerçekleştirmeleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkemiz artık koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktı. İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur İttifakı'nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin, Türkiyeyi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir"

Bölgede yaşanan hadiseler, bölücü terör de dahil olmak üzere pek çok sorunun kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Esasen Türkiye, Suriye krizinde en başından beri insani ve ahlaki bir duruş sergilemiş, daima mağdurların ve mazlumların yanında yer almıştır. Biz, bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, Kırım'ın hukukununu savunuyoruz. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerlerimiz, bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir.



Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz, kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi, emniyete, huzura ve güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz."

- "Terörle mücadelede başarılar kazandığımız bir yılı geride bıraktık"

Türkiye'nin bugün 4 milyonun üzerinde mazlumu topraklarında misafir ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu büyük kitle içinde her inançtan, her kökenden, her meşrepten, her mezhepten insan vardır. Çünkü biz, Yunus Emre'nin 'Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü' veciz ifadesinde olduğu gibi kapımıza gelenlerin kimliğine değil, sadece insan olmalarına bakıyoruz." dedi.

Milletin, sergilediği bu alicenaplıkla tüm dünyanın takdirini kazanmakla kalmadığını, gelecek nesillere de iftihar vesilesi bir miras bıraktığını aktaran Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış huzur sağlık güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."