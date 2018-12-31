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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan 'Kur saldırısını kısa sürede bertaraf ettik. Atılımları sürdürmek için her türlü çabayı gösterdik" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl vesilesiyle bir masay paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajından satır başları şöyle;

Değerli vatandaşlarım, ülkemiz ve milletimiz bakımından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2018 yılını geride bırakıyor, yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde 2019 yılına giriyoruz. Yeni miladi yılın aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum.

Geçtiğimiz yıl dolu dolu programlarla, ziyaretlerle geçirdik. Yurt içinde 90 ziyaretimiz oldu. Yurt dışında da 27 ayrı ülkeye, 29 ziyaret gerçekleştirdik. Ankara ve İstanbul’da çok yoğun çalışmalarım oldu. Türkiye’nin 2018’de de atılımlarını sürdürmesi için her türlü gayreti gösterdik.


Her köşesinde dev yatırımların devam ettiği Türkiye giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimiyle tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çekiyor.

Bu yatırımların en önemlilerinden biri de İstanbul Havalimanı’dır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük eserlerinden olan havalimanımızın ülkemize, bölgemize ve dünyaya bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyada istikrarın tarafında saf tutuyoruz

Bölgemizdeki olayları müsebbibi değiliz

Ülkemiz muhtıralar darbeler dönemini geride bıraktı.

Terörle mücadelede tarihi başarı sağladık.

Ayrıntılar gelecek...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. yeni yıl mesajı
  5. Yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • hasanhasan39 dk önce
    ... yilbasi mesaji vermezzz
  • KAMİLKAMİL57 dk önce
    en çok bu mesaja ihtiytacımız vardı

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