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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yalnız adam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman 'yalnız adam' rolü oynadığımı söyleyenler oluyor. Bunları doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yalnız olan bir adam 82 milyon nüfuslu bir Türkiye'yi böyle bir konuma getiremez.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yalnız adam' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zaman zaman 'yalnız adam' rolü oynadığımı söyleyenler oluyor. Bunları doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yalnız olan bir adam 82 milyon nüfuslu bir Türkiye'yi böyle bir konuma getiremez.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:39
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