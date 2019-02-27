Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. doğum gününü kutlayanlara, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı video ile teşekkür etti.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “65 yaş geride kaldı ve sizlerin özellikle sosyal medyada benim bu mutluluğumu paylaşmanız vesilesiyle sizlere özellikle şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu yolda sizlere hizmet, benim için Rabbim’in en büyük lütfudur. Sizleri bu hizmette hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Kalın sağlıcakla” dedi.

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