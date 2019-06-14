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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaretinde "Ben de senin düğününe geleceğim." dediği Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti - Muhammed Malik Taylan: - "Cumhurbaşkanımız Pınarhisar'da cezaevindeyken İSKİ'den emekli babam Maşallah Taylan ile beraber ziyaretine gitmiştim. O gün 'Sen beni ziyarete geldin, ben de senin düğününe geleceğim.' demişti. Bugün kendisinden bir tebrik telefonu aldığımdan ötürü çok mutlu oldum"

14 Haziran 2019 Cuma 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefa telefonu

İSTANBUL (AA) - BERK ÖZKAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında 9 yaşındayken Pınarhisar Cezaevi'nde kendisini ziyaret eden ve "Ben de senin düğününe geleceğim." dediği Muhammed Malik Taylan'ı, Tacikistan ziyareti nedeniyle katılamadığı düğünü için arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 yılında okuduğu şiir nedeniyle Kırklareli'ndeki Pınarhisar Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu dönemde, babasıyla ziyaretine gelen 9 yaşındaki Muhammed Malik Taylan'a düğününe geleceği sözünü verdi. Aradan geçen zamanda inşaat mühendisi olan Taylan, o günden bu yana görüşmeye devam ettiği Erdoğan'a, yarın Başakşehir'de gerçekleştirilecek düğünü için davetiye gönderdi.

Taylan davetiyesine, "Sayın Cumhurbaşkanım, Pınarhisar'da zatıalinizi ziyaret etmiştim. Siz 'Ben de senin düğününe geleceğim.' buyurmuştunuz. Siz Cumhurbaşkanı, ben de damat oldum. Elhamdülillah." yazdı.

Tacikistan'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılımı dolayısıyla düğünde yer alamayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetiyenin ulaşmasının ardından Taylan'a telefon ederek, kendisini ve müstakbel eşini tebrik etti.

- "Mutluluğumuzu paylaştı"

AA muhabirine açıklama yapan Muhammed Malik Taylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düğününe gelemese de kendisini aramasından ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Taylan, "Cumhurbaşkanımız Pınarhisar'da cezaevindeyken İSKİ'den emekli babam Maşallah Taylan ile beraber ziyaretine gitmiştim. O gün 'Sen beni ziyarete geldin, ben de senin düğününe geleceğim.' demişti. Bugün kendisinden bir tebrik telefonu aldığımdan ötürü çok mutlu oldum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşi Hilal Taylan ile kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiğini belirten Taylan, "Kendisine duacıyız. Önceden babam görevdeyken kendisi belediye başkanıydı, o zamandan gelen muhabbet ve sevgimiz var. Kendisi de bizim mutluluğumuzu paylaştı." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de anlatan Taylan, "O zamandan bu yana kendisiyle bazı programlarda görüşmüştüm. Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ne gelişinde kendisiyle görüşmemiz olmuştu. Mutluyum." dedi.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:33
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