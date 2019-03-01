Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Topaloğlu'na tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu kutladı01 Mart 2019 Cuma 15:55
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Topaloğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Topaloğlu'nu kutladı.
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