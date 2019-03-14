Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tıp Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir” dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında “Emekleri, fedakârlıkları ve önce insan, önce sağlık diyerek mesai kavramı gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum. Canımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı yılın bir günü değil her günü baş tacı etsek yeridir. Her meslek önemlidir, hürmeti hak eder, ancak insanların huzurlu ve sağlıklı yaşaması için emek harcayan bir mesleğin çalışanlarının da bu saygı ve hürmeti tam anlamıyla hak ettiklerine inanıyorum. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet bir nefes sıhhat gibi’ diyerek, dünyadaki en büyük mutluluğun sağlık olduğunu gören bir medeniyetin mensupları olarak bizler, göreve geldiğimiz günden bu yana tüm enerjimizi, insanlarımızın daha sağlıklı hayat yaşamaları ve hayatın her alanında daha verimli olmaları için harcamaktayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Vatandaşlarımızın huzuru ve sağlığı için çaba gösterirken, bunu sağlayacak sağlık çalışanlarımızın da hakkını, hukukunu gözetmeye azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Sağlık çalışanlarımızın, yüce mesleklerini icra ederken güvenliklerini sağlamak başta olmak üzere hak ettikleri saygınlığa paralel olarak çalışma ve sosyal şartlarını da zirveye çıkarmak için çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili hiçbir saldırıyı kabul etmiyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemeleri yapmaktan geri durmuyoruz. Başta sevdiklerimizin hayatları olmak üzere kendi canımızı da emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına saldıranların, onları incitenlerin aslında doğrudan sevdiklerinin ve kendi canlarını hiçe saydıklarını unutmamaları gerekir. Bir nevi canımızın emanetçileri olan sağlık emekçilerimizin, hizmetleri, buluşları ve tıpa katkılarıyla ülkemizi saygın bir konuma getirdiklerini göz ardı etmeden, biz yöneticilere düşenin de ülkemizin gururu sağlık çalışanlarımızın çözüm bekleyen sıkıntılarını gidermek olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle sorunların çözümüne yönelik gayretlerimiz her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu düşüncelerle şiddet mağduru olan, yüce mesleklerini icra ederken şehit düşen sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere insanlığın ve Türkiye’nin sağlıklı geleceği için çalışarak, çaba gösteren yitirdiğimiz sağlık çalışanlarını şükranla yad ediyor, her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Adeta mesleklerin en yücesini, kıymetlisini icra eden, günün 24 saati kesintisiz verilen sağlık hizmetlerinde emeği, katkısı olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.