Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , 14.03 Nisan 2019 Çarşamba 00:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda, Genç Kadın Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
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