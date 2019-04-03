Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tekvando Genç Kadın Milli Takımına tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , 14.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda, Genç Kadın Milli Takımımızın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

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