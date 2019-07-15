Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Tekdal'ı tebrik etti15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:17
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Tekdal'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazanan Tekdal'a tebrik telgrafı gönderdi.
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