Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Tekdal'ı tebrik etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Tekdal'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İsveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazanan Tekdal'a tebrik telgrafı gönderdi.



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