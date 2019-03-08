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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak, taziyelerini iletti

08 Mart 2019 Cuma 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla Patrikvekili Başpiskopos Ateşyan'ı telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:33
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan
  3. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan

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