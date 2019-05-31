Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara kutlama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerini tebrik etti- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum"

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep'i tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig'de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlara da başarılar diledi.

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