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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Meryem Bekmez, Murat Yalçınkaya ve 4x400 metre takımını oluşturan milli sporcular Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı ile 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yasin Süzen'i tebrik etti

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara tebrik

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Meryem Bekmez, Murat Yalçınkaya ve 4x400 metre takımını oluşturan milli sporcular Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı ile 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya alan milli sporcu Yasin Süzen'i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Meryem Bekmez, Murat Yalçınkaya ve 4x400 metre takımını oluşturan sporcularımız Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı ile 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Yasin Süzen'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
  1. tebrik telgrafı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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