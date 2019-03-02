Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu Elmaağaçlı'ya tebrik Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Gizem Elmaağaçlı'yı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Elmağaçlı'ya tebrik telgrafı gönderdi. Erdoğan, telgrafında, Elmağaçlı'yı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanması dolayısıyla kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.