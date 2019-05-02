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Erdoğan'dan sıkı takip! Bizzat kendisi denetleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve bazı kamu kuruluşlarını sosyal medyadan takip etmeye başladı.

02 Mayıs 2019 Perşembe 07:29
Erdoğan'dan sıkı takip! Bizzat kendisi denetleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet işleyişini daha da hızlandırmak, millete hizmetin gecikmemesi ve 2023 hedeflerine ulaşmak için yeni bir adım attı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla bakanlar, kurmayları ve önemli kamu kuruluşlarının çalışmalarını sosyal medya üzerinden de takibe aldı. Sosyal paylaşım platformları üzerinden mesajlarını yoğunlaştıran Erdoğan, takip ettiği isimleri de güncelledi. AK Parti yönetimi ve kabinesiyle sık sık toplantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, bu sefer bakanların ve kurmayların çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe başladı.

Seçimden önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Recep Tayyip Erdoğan isimli Twitter sayfasındaki takip listesinde daha önceden sadece eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı’nın hesabı vardı. 31 Mart seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter sayfasındaki takipçi listesinde artış yaşandığı gözlendi.

93 hesap ekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listesine Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gibi yargı organları ile AFAD, Türk Kızılay’ı, TİKA gibi kuruluşlar da eklendi. Ayrıca, AK Parti’nin MYK, TBMM Grup Başkanvekillerinin Twitter hesaplarının yanı sıra bakanların şahsi hesapları, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve ofislere kadar 93 hesap Erdoğan tarafından takibe alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takipçi listesindeki artış, “Kabinenin ve AK Parti yönetimini paylaşımlarını ve çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe aldığı” şeklinde yorumlandı.

14 milyona dayandı

Öte yandan Erdoğan’ın güncel olarak 13 milyon 686 bin 536 takipçisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de dijital kampanya döneminin başladığına işaret ederek, sosyal platformlara dikkati çekmişti.

28 Şubat kafası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği’nde işçilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada son günlerde CHP’li belediyelerde yapılan işçi kıyımına da değinen Erdoğan, “Kimi sendikaları makbul, kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır” dedi. 28 Şubat kafasının hortlatılmaya çalışıldığını kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “Biz hiçbir sendikaya kendi arka bahçemiz olarak bakmadığımız gibi kimsenin de sendikaları arka bahçesi haline getirmeye çalışmasına da rıza göstermeyiz. Bir yerde kimin çalışıp kimin çalışmadığını en iyi oradaki emekçiler bilir. Gidersiniz onlara sorarsınız, çalışana hakkını verirsiniz, çalışmayana da yol verirsiniz. Böyle bir tasarrufa kimse de karşı çıkmaz ama evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz”

Trump'ın Temmuz'da gelmesi bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaz Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından "ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti konusunda Temmuz dahil alternatif tarihler üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunuldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 30 Nisan'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi John Bolton'la yaptığı görüşmede, Trump'ın Türkiye'ye ziyaret tarihinin de ele alındığı öğrenildi. Bu ziyaret gerçekleşmesi halinde, Trump'ın başkan seçildiği Kasım 2016'dan bu yana Türkiye'ye yapacağı ilk ziyareti olacak.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 07:29
  1. Sosyal Medya
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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