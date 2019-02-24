Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şentop'a tebrik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Şentop'u telefonla arayarak kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Şentop'a telgraf göndererek tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.

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