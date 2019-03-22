Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.