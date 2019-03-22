Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi22 Mart 2019 Cuma 11:47
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de şehit olan Uzman Çavuş Erdem Aydın'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de "Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi" esnasında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aydın'ın ailesine telgraf göndererek taziyelerini iletti.
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