Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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