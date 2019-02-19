Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziyelerini iletti19 Şubat 2019 Salı 14:29
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.
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