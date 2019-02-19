Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye'nin Kimar Kuzeyi mevkiinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Öznütepe'nin ailesine telgraf gönderip taziyelerini ileterek, başsağlığı diledi.

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