Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamayan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen asker Ferdi Polat'ın ailesine başsağlığı diledi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta görevli bulunduğu 12 Aralık 2015'ten bu yana kendisinden haber alınamaya ve yapılan araştırmalar sonucu şehit olduğu bildirilen Polat'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.



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