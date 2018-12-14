Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de şehit olan asker Muhammed Ali Kalo ve Mersin'de şehit olan polis Turan Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de şehit olan Kalo ve Mersin'de şehit olan Kara'nın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.